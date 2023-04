Lancio Starship in streaming gratis: guarda l’evento di SpaceX in diretta (Di lunedì 17 aprile 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere il Lancio Starship in streaming gratis. E’ previsto intorno alle 15:20 di oggi – lunedì 17 aprile 2023 – (ora italiana), la società spaziale privata statunitense SpaceX, fondata nel 2002 da Elon Musk, tenterà per la prima volta di raggiungere lo Spazio con la sua L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere ilin. E’ previsto intorno alle 15:20 di oggi – lunedì 17 aprile 2023 – (ora italiana), la società spaziale privata statunitense, fondata nel 2002 da Elon Musk, tenterà per la prima volta di raggiungere lo Spazio con la sua L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreabettini : Primo lancio suborbitale di Starship previsto intorno alle 15 ora italiana - fanpage : #Starship sta per partire: alle 13:45 il razzo porterà l'umanità su Marte - DeugemoTwo : Lancio dello Starship Superheavy rimandato. Cosa scatta immediatamente nella mia mente: - ultimoranet : Rinviato per problemi di pressurizzazione il primo tentativo di raggiungere lo Spazio da parte dell'astronave Stars… - letiziadavoli : RT @spaceis_cool: Per oggi, niente lancio. #StarshipLaunch #starship #SpaceX @elonmusk @SpaceX -