Lancia presenta Pu+Ra HPE, il concept tra futuro e nostalgia da cui prenderanno forma le elettriche del marchio (Di lunedì 17 aprile 2023) Lancia Pu+Ra HPE colpisce per la ricerca dell’equilibrio fra tecnologia futura e rimandi al passato. Nel concept echi di auto leggendarie come Aurelia, Flaminia e Stratos. Gli interni, sviluppati con Cassina, sembrano il soggiorno di una casa italiana.... Leggi su dday (Di lunedì 17 aprile 2023)HPE colpisce per la ricerca dell’equilibrio fra tecnologia futura e rimandi al passato. Nelechi di auto leggendarie come Aurelia, Flaminia e Stratos. Gli interni, sviluppati con Cassina, sembrano il soggiorno di una casa italiana....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Richiama le linee intramontabili dell'Aurelia e della Flaminia, con un pizzico di Stratos - megamodo : Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, una vettura che nelle parole di Luca Napolitano, CEO del marchio, rappresenta la… - josetellaetxe : RT @save_lancia: Oggi Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era dell… - lussostyle1 : #Lancia svela il manifesto del suo prossimo futuro - fracarabini : Saint Laurent lancia la sua casa di produzione cinematografica e presenta in anteprima “Strange Way of Life” di Ped… -

La concept car Lancia che guarda al futuro Il giorno tanto atteso è arrivo, Luca Napolitano CEO Lancia ha presentato al mondo la prima auto della nuova era del marchio : "Oggi Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il brand nell'era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l'automobile. ... Luce e fotografia scattano un "Elogio dell'equilibrio" ... infatti è sotto questo segno che Terna lancia la seconda edizione del "Premio Driving Energy 2023 ... fra i quali sono state selezionate le 40 opere finaliste), il concorso presenta delle novità ... Fuorisalone 2023: tutti i must imperdibili a tema moda Versace presenta la linea disegnata sotto la direzione creativa di Donatella Versace, in cui la ... Mentre Trussardi Casa lancia il tavolo Rock disegnato da Matteo Agati, con il top in materiale ... Il giorno tanto atteso è arrivo, Luca Napolitano CEOha presentato al mondo la prima auto della nuova era del marchio : "OggiPu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il brand nell'era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l'automobile. ...... infatti è sotto questo segno che Ternala seconda edizione del "Premio Driving Energy 2023 ... fra i quali sono state selezionate le 40 opere finaliste), il concorsodelle novità ...Versacela linea disegnata sotto la direzione creativa di Donatella Versace, in cui la ... Mentre Trussardi Casail tavolo Rock disegnato da Matteo Agati, con il top in materiale ... Lancia presenta Pu+Ra HPE, il concept tra futuro e nostalgia da cui ... DMove.it Bad Bunny lancia una società di management per sportivi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ... Novo Nordisk: emofilia, lancio del sito Changing Haemophilia dedicato ai pazienti In occasione della giornata mondiale dell'emofilia del 17 aprile, Novo Nordisk presenta il sito web Changing Haemophilia, realizzato per colmare i bisogni insoddisfatti dei pazienti nell'ambito ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...In occasione della giornata mondiale dell'emofilia del 17 aprile, Novo Nordisk presenta il sito web Changing Haemophilia, realizzato per colmare i bisogni insoddisfatti dei pazienti nell'ambito ...