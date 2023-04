L’altra faccia dell’anima | il lato oscuro

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 17 aprile 2023) C’è unin ognuno di noi.. Quella che tendiamo a tenere abilmente nascosta agli occhi degli altri, ma spesso anche agli occhi di noi stessi. Conny Race, giovane e talentuosa scrittrice di origine napoletana, ne ha esplorato gli abissi in un viaggio ricco di passioni forti e colpi di teatro. In un romanzo che fa riflettere su come la risposta al senso ultimo dell’esistenza possa essere proprio chi scegliamo di essere alla fine di questa tortuosa e sinuosa prova che è la vita stessa. Sognatrice, sincera, libera. Conny Race, al secolo Concetta Irace, si definisce così. É la sua penna a far vibrare la sua creatività in un periodo buio come quello della pandemia. Così ecco che il sogno nel cassetto prende forma, pagina dopo pagina, e diventa storia, trama, ...