L’Aktis Acquachiara espugna Civitavecchia 12-6 | sfata il tabù trasferta e conquista la salvezza

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2supera 12-6 l’NC. Riesce a timbrare finalmente la prima vittoria esterna in campionato. Nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei superano 12-6 l’NCe, grazie alla

Ci prova per tre tempima alla fine deve arrendersi al cospetto della seconda forza del torneo. Nell'incontro valevole per la diciottesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei ...Nell'incontro valevole per la diciassettesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2perde 12 - 9 contro il Circolo Canottieri Napoli . Non riesce il colpaccio alla formazione ospite che offre una prova dai due volti nella quale paga a caro prezzo il brutto ...Registra un significativo passo indietro nel suo percorsoche nell'incontro valevole per la quindicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 pareggia 11 - 11 contro il Pescara Pallanuoto . Spreca una grande opportunità la ...