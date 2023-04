L'Africa ha bisogno di aiuto per affrontare le crisi climatiche e alimentari (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - I ministri delle finanze Africani hanno dichiarato, durante un incontro al Fondo Monetario Internazionale, a Washington, che l'Africa sta lottando contro un triplice shock: l'aumento del debito, la crisi alimentare e e il cambiamento climatico. Le economie Africane in via di sviluppo stavano solo iniziando a riprendersi dalla pandemia COVID-19 quando l'invasione dell'Ucraina ha fatto impennare i prezzi dei prodotti alimentari. Il continente, nel frattempo, era già alle prese con eventi meteorologici estremi, tra cui la siccità e le inondazioni, aggravati dal cambiamento climatico. Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - I ministri delle finanzeni hanno dichiarato, durante un incontro al Fondo Monetario Internazionale, a Washington, che l'sta lottando contro un triplice shock: l'aumento del debito, laalimentare e e il cambiamento climatico. Le economiene in via di sviluppo stavano solo iniziando a riprendersi dalla pandemia COVID-19 quando l'invasione dell'Ucraina ha fatto impennare i prezzi dei prodotti. Il continente, nel frattempo, era già alle prese con eventi meteorologici estremi, tra cui la siccità e le inondazioni, aggravati dal cambiamento climatico.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: L’Africa ha bisogno di aiuto per affrontare le crisi climatiche e alimentari - LiberoReporter : L’Africa ha bisogno di aiuto per affrontare le crisi climatiche e alimentari - MariaLu91149151 : RT @ENAPAY_2: #SGAMATI Nathalie Yamb continua la sua lotta contro le basi militari straniere in Africa. L’attivista afferma che l’Africa no… - leone52641 : RT @ENAPAY_2: #SGAMATI Nathalie Yamb continua la sua lotta contro le basi militari straniere in Africa. L’attivista afferma che l’Africa no… - Damianodanny1 : NATHALIE YAMB: NON VOGLIAMO MISSIONI ONU IN AFRICA contro basi militari straniere in Africa Africa non bisogno… -