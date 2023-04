(Di lunedì 17 aprile 2023)– “Vedere lada migliaia di persone per ilde “Le” è stato uno dei momenti più emozionanti della settantesima edizione della Sagra del Carciofo” – a parlare è il sindaco diAlessandro Grando. Per due oreRossellini si è trasformata in un grande spettacolo dove il pubblico ha cantato a squarciagola le canzoni del gruppo di Francesco Sarcina.si conferma una tappa ambita dai più noti artisti nazionali”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProlifeCerLad : «Grande attesa per le magnifiche sculture di carciofi, realizzate dagli agricoltori di Ladispoli, che il 16 aprile… -

Concerto de Le Vibrazioni ieri sera a, comune a 40 chilometri da Roma, in occasione della settantesima edizione della Sagra del carciofo. "Per due oreRossellini si è trasformata in un grande spettacolo dove il pubblico ...Tanta gente ieri sera al concerto de Le Vibrazioni inRossellini, nell'ambito della Sagra del Carciofo. Acclamazione per la band di Francesco Sarcina e soddisfazione per pubblico e organizzazione.... dice Alessandro Grando, Sindaco di. 'Per due oreRossellini si è trasformata in un grande spettacolo - dice - dove il pubblico ha cantato a squarciagola le canzoni del gruppo di ...

Ladispoli, piazza gremita per il concerto de "Le Vibrazioni" Il Faro online

Tanta gente ieri sera al concerto de Le Vibrazioni in piazza Rossellini, nell’ambito della Sagra del Carciofo. Acclamazione per la band di Francesco Sarcina e soddisfazione per pubblico e organizzazio ...Concerto de Le Vibrazioni ieri sera a Ladispoli, comune a 40 chilometri da Roma, in occasione della settantesima edizione della Sagra del carciofo. (ANSA) ...