L’addio a Julia Ituma dell’amica Virginia Adriano, l’ultima foto insieme: «Parlavi tanto di futuro, poco dei tuoi problemi: vorrei averti abbracciata più forte» (Di lunedì 17 aprile 2023) «vorrei averti stretta più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata» scrive in un lungo post dedicato a Julia Ituma l’amica Virginia Adriano, pallavolista classe 2004 che gioca in A2 con il Club Italia, dove ha militato anche la 18enne morta a Istanbul. insieme hanno condiviso la maglia della Nazionale under 19 con cui hanno vinto l’Europeo nel 2022. Alla vigilia dei funerali di Ituma, Adriano pubblica l’ultima foto scattata insieme all’amica: «Mi manchi – scrive la pallavolista – vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata. ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «stretta piùvolta che ti ho» scrive in un lungo post dedicato al’amica, pallavolista classe 2004 che gioca in A2 con il Club Italia, dove ha militato anche la 18enne morta a Istanbul.hanno condiviso la maglia della Nazionale under 19 con cui hanno vinto l’Europeo nel 2022. Alla vigilia dei funerali dipubblicascattataall’amica: «Mi manchi – scrive la pallavolista –stretto piùvolta che ti ho. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Julia Ituma, l’addio dell’amica: “Penso sia un po’ colpa di tutti” - Italia_Notizie : «Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre Titty»: l’ultimo addio a Julia Ituma dell’amica Anna - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre Titty»: l’ultimo addio a Julia Ituma dell’amica Anna - Corriere : «Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre Titty»: l’ultimo addio a Julia Ituma dell’amica Anna - Virus1979C : RT @Corriere: L’addio a Julia Ituma nel suo oratorio a Milano. La mamma riavrà tutti i messaggi del cellulare -