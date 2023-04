L’ad del Sassuolo Carnevali: «È vero che il sistema calcio è in difficoltà, ma è ancora di attrazione» (Di lunedì 17 aprile 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto questo pomeriggio a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso, parlando del futuro del club «Abbiamo fatto delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca e ci mancavano all’inizio come anche Traorè, è stato dato spazio a ragazzi giovani che hanno avuto un po’ di tempo per crescere. Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo con poco spazio per sbagliare. Il Sassuolo è un progetto partito dal dott. Squinzi e stiamo proseguendo con buoni risultati, una progettualità, mettendo le basi in questi anni, per portare avanti il settore giovanile, con giocatori che possono arrivare anche in Nazionale e possono ambire ai grandi club» Poi, a proposito del business in casa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) L’amministratore delegato del, Giovanni, è intervenuto questo pomeriggio a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso, parlando del futuro del club «Abbiamo fatto delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca e ci mancavano all’inizio come anche Traorè, è stato dato spazio a ragazzi giovani che hanno avuto un po’ di tempo per crescere. Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo con poco spazio per sbagliare. Ilè un progetto partito dal dott. Squinzi e stiamo proseguendo con buoni risultati, una progettualità, mettendo le basi in questi anni, per portare avanti il settore giovanile, con giocatori che possono arrivare anche in Nazionale e possono ambire ai grandi club» Poi, a proposito del business in casa ...

