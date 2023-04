L’ad del Sassuolo Carnevali: «È vero che il sistema calcio è in difficoltà, ma ancora di attrazione» (Di lunedì 17 aprile 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto questo pomeriggio a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso, parlando del futuro del club «Abbiamo fatto delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca e ci mancavano all’inizio come anche Traorè, è stato dato spazio a ragazzi giovani che hanno avuto un po’ di tempo per crescere. Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo con poco spazio per sbagliare. Il Sassuolo è un progetto partito dal dott. Squinzi e stiamo proseguendo con buoni risultati, una progettualità, mettendo le basi in questi anni, per portare avanti il settore giovanile, con giocatori che possono arrivare anche in Nazionale e possono ambire ai grandi club» Poi, a proposito del business in casa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) L’amministratore delegato del, Giovanni, è intervenuto questo pomeriggio a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso, parlando del futuro del club «Abbiamo fatto delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca e ci mancavano all’inizio come anche Traorè, è stato dato spazio a ragazzi giovani che hanno avuto un po’ di tempo per crescere. Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo con poco spazio per sbagliare. Ilè un progetto partito dal dott. Squinzi e stiamo proseguendo con buoni risultati, una progettualità, mettendo le basi in questi anni, per portare avanti il settore giovanile, con giocatori che possono arrivare anche in Nazionale e possono ambire ai grandi club» Poi, a proposito del business in casa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatt… - fratotolo2 : L’annuncio del vaccino anti cancro (che ancora non esiste) rilancia la narrazione degli mRna come elemento di salve… - borghi_claudio : Domani a Massa... e ricordate che qui oltre ad essere una sfida importante per ovvi motivi (sarebbe utile far capir… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti:… - cobolmf : Sicuramente avrai già sentito parlare del termine 'Zero Trust' in relazione alla sicurezza delle informazioni. Ma s… -

Uomini e Donne, tutta la verità di Davide Donadei su cosa è successo con Chiara Rabbi ...alcune foto che ha hanno fatto immediatamente il giro del web , ...di sangue e precisando di essersi fatto male da solo in seguito ad ... l'ex tronista ha perso la testa. Ecco cosa ha dichiarato Donadei ... Una nuova serie di Nas in formato rack 2U da QNAP ... come virtualizzazione, accesso ai dati ad alta velocità, backup/... I due slot PCIe Gen 3 x4 consentono l'installazione di schede di ...cache SSD o l'archiviazione Qtier per aumentare le prestazioni del ... Banco BPM vola: rumor nozze con Unicredit. C'è da crederci Unicredit: le ultime indicazioni dall'AD sulla dotazione ... con i risultati del quarto trimestre del 2022, il CEO dell'istituto di ... aveva indicato che entro fine anno la banca avrebbe definito l'... ...alcune foto che ha hanno fatto immediatamente il giroweb , ...di sangue e precisando di essersi fatto male da solo in seguito...'ex tronista ha perso la testa. Ecco cosa ha dichiarato Donadei ...... come virtualizzazione, accesso ai datialta velocità, backup/... I due slot PCIe Gen 3 x4 consentono'installazione di schede di ...cache SSD o'archiviazione Qtier per aumentare le prestazioni...Unicredit: le ultime indicazioni dall'sulla dotazione ... con i risultatiquarto trimestre2022, il CEO dell'istituto di ... aveva indicato che entro fine anno la banca avrebbe definito'... A fine partita la furia del portiere è inarrestabile: da solo mette in ... Sport Fanpage