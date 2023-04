“L’abbiamo vista”. Luca Salatino e Soraia, la scoperta sull’ex corteggiatrice UeD (Di lunedì 17 aprile 2023) Luca Salatino Soraia si sono lasciati? Da tempo ormai non si parla d’altro che di crisi definitiva per la coppia nata a UeD. I beninformati sostengono che mancherebbe ormai solo l’ufficialità, perché l’ex tronista e l’ex corteggiatrice avrebbero chiuso. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, scriveva Deianira Marzano pochi giorni fa. Poi il retroscena svelato da The Pipol, che aveva aggiunto un altro tassello a questa presunta crisi: sarebbe tutta una vera e propria messa in scena. “La crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)si sono lasciati? Da tempo ormai non si parla d’altro che di crisi definitiva per la coppia nata a UeD. I beninformati sostengono che mancherebbe ormai solo l’ufficialità, perché l’ex tronista e l’exavrebbero chiuso. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, scriveva Deianira Marzano pochi giorni fa. Poi il retroscena svelato da The Pipol, che aveva aggiunto un altro tassello a questa presunta crisi: sarebbe tutta una vera e propria messa in scena. “La crisi traCeruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha ...

