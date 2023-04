La vittoria di Rublev | guerriero di pace

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chavarzabalus__ : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - BEPPESARNO : ...#Rublev sotto 4-1 nel terzo rimane aggangiato a #Rune e ha mandato fuorigiri Rune che alla fine esplode e commet… - dodicinove : RT @cinziotta73: Contentissima per la vittoria di Rublev, ora spero abbia più consapevolezza della sua forza. Rune, bamboccio maleducato e… - youreymyben : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… - flamanc24 : RT @giovannipelazzo: Finalmente #Rublev ?? Dimostrazione perfetta che i grandi successi possono anche arrivare dopo anni di duro lavoro e s… -

10 "Picasso", dopo tanti bocconi amari ingoiati con rabbia, dopo tanti dubbi e frustrazioni, ...due punti e decide in pratica la trasferta dell'Italia in Slovacchia trascinando alla...guadagna punti ma non posizioni (e avvicina di molto il greco), best Ranking invece per il ... Ok Popyrin e il tedesco Altmaier: questi grazie alladi un Challenger torna in Top 100 ...MONTECARLO (MONACO) - È svanito nella finale persa contro Andreyper Holger Rune il sogno di vincere l'Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione . E anche in questa occasione, come durante la tirata semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner ,...

Rublev, non è più "incompiuto". Batte Rune e conquista il titolo a Montecarlo La Gazzetta dello Sport

RUBLEV10 “Picasso”, dopo tanti bocconi amari ingoiati con rabbia, dopo tanti dubbi e frustrazioni, rompe meritatamente ...Calato il sipario sul Masters1000 di Montecarlo. Giorni particolarmente intensi sulla terra rossa del Principato e l’epilogo è stato favorevole, a sorpresa, al russo Andrey Rublev. Il nativo di Mosca ...