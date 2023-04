La Virtus Bava Pozzuoli tiene testa alla capolista ma alla fine cede

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaLuiss Roma per tutta la gara pagando però caro qualche forzatura al tiro al cospetto di una squadra che ha sbagliato davvero ben poco. Una gara dove i gialloblù hanno giocato di gruppo mostrando una buona pcanestro. Su tutti la prova di Lucarelli, praticamente perfetto al tiro, ma anche in difesa. Bene anche il baby Miaffo che ha trovato tre triple e tanta determinazione. In cabina di regia Cucco, Spinelli e Mutombo hanno saputo far girare bene la squadra. Nel primo quarto c’è pieno equilibrio, poi,si porta sul 22-17 all’8? con Lucarelli. La Luiss Roma chiude avanti sul 24-26 grazie ad Allodi. Nel secondo quarto ...