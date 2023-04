La Vanoni a cena con Marracash: "Ti avrei sbattuto al muro" (Di lunedì 17 aprile 2023) In un video diventato virale sui social network, la cantante ha confessato di essere molto attratta dal rapper con cui ha un rapporto speciale da tempo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) In un video diventato virale sui social network, la cantante ha confessato di essere molto attratta dal rapper con cui ha un rapporto speciale da tempo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - ilmessaggeroit : Ornella Vanoni a cena con Marracash: «Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro» - Loisetwit : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… - salvosantagatii : ornella vanoni e marra che vanno a cena fuori adoro - SPYit_official : Ornella Vanoni pazza per Marracash: “Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro”… -