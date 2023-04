La Ue contro il governo sui balneari | rischiamo una procedura d' infrazione

(Di lunedì 17 aprile 2023) IlMeloni, con alcuni dei suoi provvedimenti bandiera, va in soccorso delle lobby. Uno di questi riguarda le concessioni ai, sui quali però la Ue non ammette altri sgarri. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaOrlandosp : Il governo sta per smantellare l’unica misura esistente contro la povertà il Rdc. Adesso basta distinguo. Le opposi… - putino : Secondo le stime di Channel 12 news, oltre 115.000 persone stanno in questo momento partecipando alla principale ma… - repubblica : Migranti, i sindaci Pd contro il governo sull'abolizione della protezione speciale. 'E vogliamo lo ius scholae' [di… - libellula58 : RT @MikLen70: Il #redditodicitradinanza è una misura dei #5stelle istituito dal governo #Conte nel 2019 Il #PD che era all'opposizione votó… - flaviofender : RT @AgainCarlakak: PRAGA SI RIBELLA ALLA UE/NATO ED AL PROPRIO GOVERNO DI SERVI Una folla oceanica è scesa in Piazza a Praga inferocita pe… -

...vede una classe di ragazzine 16enni prelevate da scuola per ordine del podestà comunale del... Ed èquell'ingiustizia che con la sua azione politica lotterà per tutta la vita, ripercorsa ...Usa sempre più vicini a Taiwan, la 'zampata'la Cina Una nave da guerra ha attraversato lo Stretto di Taiwan , lo fa sapere la settima ...'ingresso illegale e senza l'approvazione del' ...Londra convoca l'ambasciatore russo su Kara - Murza Ilbritannico ha convocato l'... Successivamente, sono stati aperti altri due procedimentidi lui, che in ottobre sono stati riuniti in ...

Migranti: la rivolta di Comuni e Regioni di centrosinistra contro il Governo L'Espresso

Stampa “In relazione alla nomina del Commissario straordinario per l’Immigrazione, la Regione Campania non ha espresso, diversamente da quanto può apparire dalle cronache di stampa, nessuna posizione ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È sorprendente notare come il viceministro Bignami stia facendo una guerra contro il tram di Bologna ... è lecito che esponenti di governo abbiano propri uffici nei ...