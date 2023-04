La truffa del compleanno Esselunga spopola su Facebook e WhatsApp

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una nuovasocial è in piena diffusione a metà aprile, ossia quella sul presunto. La nota catena di supermercati, secondo alcuni messaggi social più che falsi, starebbe festeggiando l’anniversario del suo brand e per questo metterebbe in palio degli ambiti premi. Non c’è nulla di reale nell’annuncio virale e si rischia seriamente di cadere in una trappola credendo in quanto ricevuto o visualizzato. Il messaggiorelativo al fintoè in circolazione sucome post condiviso nelle bacheche. A più di qualcuno sarà capitato di imbattersi nella comunicazione solo all’apparenza innocua. Lo stesso tipo di nota può essere visualizzato anche in qualche chat, in qualità di messaggio ricevuto ...