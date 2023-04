La telefonata tra Re Carlo e Harry prima di accettare l’invito all’incoronazione. I media inglesi: «Vogliono ricucire» (Di lunedì 17 aprile 2023) Una telefonata «a cuore aperto» prima di comunicare la volontà di partecipare all’evento. Così il principe Harry e suo padre re Carlo hanno sancito la tregua, con una conversazione telefonica che ha messo fine a mesi di silenzio tra i due. Una telefonata distensiva, la definiscono i media inglesi, dopo la quale il duca di Sussex ha annunciato di partecipare all’incoronazione di suo padre il prossimo 6 maggio. Come già previsto, sua moglie Meghan non prenderà parte alla cerimonia all’abbazia di Westminster, a Londra, e rimarrà invece in California con i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Secondo la fonte vicino alla famiglia reale sentita da The Sun, dalla telefonata è emersa la «volontà di riparare da entrambe le ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Una«a cuore aperto»di comunicare la volontà di partecipare all’evento. Così il principee suo padre rehanno sancito la tregua, con una conversazione telefonica che ha messo fine a mesi di silenzio tra i due. Unadistensiva, la definiscono i, dopo la quale il duca di Sussex ha annunciato di parteciparedi suo padre il prossimo 6 maggio. Come già previsto, sua moglie Meghan non prenderà parte alla cerimonia all’abbazia di Westminster, a Londra, e rimarrà invece in California con i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Secondo la fonte vicino alla famiglia reale sentita da The Sun, dallaè emersa la «volontà di riparare da entrambe le ...

