La surreale giustificazione di Ultima Generazione per il monumento imbrattato in piazza Duomo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Gli stupidotti del contado che hannoilequestre ina Milano si sono giustificati così, per bocca di uno di loro (se è il più sveglio, figurarsi gli altri): avevamo già utilizzato la stessa vernice su altri monumenti ed era venuta via; in altre città sono riusciti a rimuovere la vernice, mentre a Milano no; inoltre a Milano l’intervento di pulizia è stato meno tempestivo che altrove, e per questo la vernice è ancora là; infine, l’attecchimento della vernice potrebbe essere dipeso dal fatto che l’abbiamo sparsa sotto il sole a picco. Quindi, per il geniale attivista, la colpa delè: 1) delstesso, fatto di una sostanza da cui la vernice non viene via; 2) di Milano, città dove la vernice è più ...