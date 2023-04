"La sua razionalità vacilla": voci da incubo su Jannik Sinner dopo l'ultimo ko (Di lunedì 17 aprile 2023) Un morale troppo basso per Jannik Sinner, dopo l'uscita in semifinale contro il 19enne Holgar Rune, venuto alla cronache al Roland Garros 2022 quando ci furono scintille negli spogliatoi con il norvegese Ruud. Nella semifinale maratona di Montecarlo ha avuto la meglio il rivale dell'altoatesino, che ha poi perso in finale contro Rublev. Per Jannik una notte insomma, così scrive Il Corriere della Sera, che sottolinea come l'italiano debba imparare a scardinare gli avversari con forte personalità, i ruffiani in grado di portare il pubblico dalla propria parte (vedi Tiafoe a Vienna, ottobre 2021, quando si mise a dare il cinque agli spettatori delle prime file e ribaltò il match) e quelli capaci di esaltasi in uno stadio ostile, come Rune e Medvedev. Sinner, il classicismo razionalista che a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Un morale troppo basso perl'uscita in semifinale contro il 19enne Holgar Rune, venuto alla cronache al Roland Garros 2022 quando ci furono scintille negli spogliatoi con il norvegese Ruud. Nella semifinale maratona di Montecarlo ha avuto la meglio il rivale dell'altoatesino, che ha poi perso in finale contro Rublev. Peruna notte insomma, così scrive Il Corriere della Sera, che sottolinea come l'italiano debba imparare a scardinare gli avversari con forte personalità, i ruffiani in grado di portare il pubblico dalla propria parte (vedi Tiafoe a Vienna, ottobre 2021, quando si mise a dare il cinque agli spettatori delle prime file e ribaltò il match) e quelli capaci di esaltasi in uno stadio ostile, come Rune e Medvedev., il classicismo razionalista che a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jojones2762 : RT @emma_strat: 'I nazisti, con la loro razionalità contabile calcolatrice, erano addestrati a pensare in modo frammentario in misura estre… - WinterOakPress : RT @emma_strat: 'I nazisti, con la loro razionalità contabile calcolatrice, erano addestrati a pensare in modo frammentario in misura estre… - AngelinoZamune3 : Questo non è boicottaggio! Infatti il tuo lavoro lo puoi benissimo continuare a fare con chi accetta, in quanto tuo… - biasioloely : @sciachimika @ISPRA_Press L'umano fa l'umano quando attiva quella caratteristica che definisce la sua differenza da… - emma_strat : 'I nazisti, con la loro razionalità contabile calcolatrice, erano addestrati a pensare in modo frammentario in misu… -

Recensione: GIUSE THE LIZIA - "Crush" [Traccia per traccia] Una sorta di manifesto della sua musica e delle sue pulsioni, il tutto confezionato con un indie ... soprattutto in questo brano in cui l'emotività prende il sopravvento sulla razionalità. Cara vita è ... Jacovitti e l'arte eretica di restare un bambino La sua avventura umana e artistica è raccontata nel libro Cento anni con Jacovitti di Stefano ... l'"ingenuità" reale, la "pre - razionalità". Un'"ingenuità" che non è solo individuale ma anche ... Sinistra woke, la più distruttiva di sempre: un marxismo camuffato - Rob Piccoli ... tedesco ma naturalizzato statunitense, pensò bene a quel punto di aggiungere alla sua miscela ... la sinistra woke ha da tempo cessato di rendere omaggio alla scienza e alla razionalità. Questa ... Una sorta di manifesto dellamusica e delle sue pulsioni, il tutto confezionato con un indie ... soprattutto in questo brano in cui l'emotività prende il sopravvento sulla. Cara vita è ...Laavventura umana e artistica è raccontata nel libro Cento anni con Jacovitti di Stefano ... l'"ingenuità" reale, la "pre -". Un'"ingenuità" che non è solo individuale ma anche ...... tedesco ma naturalizzato statunitense, pensò bene a quel punto di aggiungere allamiscela ... la sinistra woke ha da tempo cessato di rendere omaggio alla scienza e alla. Questa ... Jannik Sinner, "la sua razionalità vacilla": voci da incubo dopo il ko Liberoquotidiano.it