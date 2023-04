La stretta di FdI: che fine farà chi spaccia droga, pugno di ferro (Di lunedì 17 aprile 2023) Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera una proposta di legge per operare una stretta sul possesso e sullo spaccio di droga. L'intenzione è di alzare a cinque anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è di “lieve entità”. L'Adnkronos è entrata in possesso del testo che è stato presentato dalla deputata Augusta Montaruli. L'attuale legge prevede, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una cornice normativa che secondo l'ex sottosegretaria all'Università, firmataria della proposta, "rende al momento impossibile applicare la misura cautelare in carcere": "Essa si rende tuttavia necessaria allorquando la condotta tipica del reato per le modalità dell'azione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera una proposta di legge per operare unasul possesso e sullo spaccio di. L'intenzione è di alzare a cinque anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è di “lieve entità”. L'Adnkronos è entrata in possesso del testo che è stato presentato dalla deputata Augusta Montaruli. L'attuale legge prevede, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una cornice normativa che secondo l'ex sottosegretaria all'Università, firmataria della proposta, "rende al momento impossibile applicare la misura cautelare in carcere": "Essa si rende tuttavia necessaria allorquando la condotta tipica del reato per le modalità dell'azione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - homo_ricreativo : RT @RiccardoGatti: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - HuffPost Italia https://t.… - Trenchap : RT @HuffPostItalia: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Spaccio e detenzione droga, stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi lieve entità . #Adnkronos - ravagnan_davide : RT @RiccardoGatti: Spaccio e detenzione di droga, la stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi di lieve entità - HuffPost Italia https://t.… -