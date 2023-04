Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - Agenzia_Ansa : Strage di Erba, si valuta se riaprire il caso. Il pg: 'Olindo e Rosa forse vittime di errore' #ANSA - fattoquotidiano : “Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di riaprire il caso… - StefanoDavagni : RT @Adnkronos: Difesa e sostituto procuratore di Milano sono dalla stessa parte e chiedono alla corte d'appello di Brescia, competente sul… - gerypa : Grande Colaprico oggi su ??@repubblica? sul tentativo di riabilitazione degli autori (rei confessi) della strage di… -

di, i fratelli Castagna: 'La loro condanna è ormai la nostra' 'La loro condanna sta diventando la nostra condanna'. Lo scrivono sui social i fratelli Beppe e Pietro Castagna che nella ...I coniugi condannati all'ergastolo in via definitiva sarebbero vittime di un errore giudiziario Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per ladi"sono innocenti". Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che su input della difesa ha chiesto di revisionare il processo. Secondo Tarfusser i coniugi Romano sono vittime di un ...Il pool di difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, presenterà la propria istanza di revisione del processo a Brescia 'fra pochissimo tempo, indicativamente cinque o sei giorni', ha spiegato all'ANSA l'avvocato Fabio Schembi, legale ...

La strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi colpevoli: il castello delle prove che il pg non può smontare la Repubblica

Consulenze. Nuove testimonianze. La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi attacca per sgretolare quelle che sono state le pietre miliari della condanna all’ergastolo dei coniugi come responsabili della ...C'è chi vorrebbe riaprire il caso (anzi, il processo) sulla strage di Erba (Como) dell'11 dicembre 2006 in cui vennero uccisi la giovane mamma Raffaella Castagna, il figlio Youssef di soli 2 anni, la ...