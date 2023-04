La storia di Coco, il cane ricoverato per l’astinenza da alcol (Di lunedì 17 aprile 2023) La commovente storia di Coco è quella di un cagnolino britannico messo a dura prova dalle crisi di astinenza provocate dall’alcol e salvato dai medici veterinari del Woodside Animal Welfare Trust di Plymouth, nel Sud Ovest dell’Inghilterra. L’animale è stato portato in un canile subito dopo la morte del padrone e successivamente è stato affidato alle cure del rifugio di Plymouth. Tuttavia, a causa delle condizioni di salute precarie, i volontari lo hanno trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva della Dunroamin Special Care Unit, un’unità veterinaria che si occupa dei casi più gravi. Vi raccomandiamo... La storia di Natalia, che torna in Ucraina per salvare il cane della figlia Oltre a Coco, è stato affidato ... Leggi su diredonna (Di lunedì 17 aprile 2023) La commoventediè quella di un cagnolino britannico messo a dura prova dalle crisi di astinenza provocate dall’e salvato dai medici veterinari del Woodside Animal Welfare Trust di Plymouth, nel Sud Ovest dell’Inghilterra. L’animale è stato portato in un canile subito dopo la morte del padrone e successivamente è stato affidato alle cure del rifugio di Plymouth. Tuttavia, a causa delle condizioni di salute precarie, i volontari lo hanno trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva della Dunroamin Special Care Unit, un’unità veterinaria che si occupa dei casi più gravi. Vi raccomandiamo... Ladi Natalia, che torna in Ucraina per salvare ildella figlia Oltre a, è stato affidato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ChiaTom_ : RT @CampiMinati: Anche la storia dei certificati medici falsi non è una novità. Come potete pensare che gente che scambiava Seedorf con Coc… - dadirunbike72 : RT @CampiMinati: Anche la storia dei certificati medici falsi non è una novità. Come potete pensare che gente che scambiava Seedorf con Coc… - AngeloCabr : RT @CampiMinati: Anche la storia dei certificati medici falsi non è una novità. Come potete pensare che gente che scambiava Seedorf con Coc… - coco_p2a : RT @stefaniafaffi15: E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d’amore Emily Dic… - esono9 : RT @CampiMinati: Anche la storia dei certificati medici falsi non è una novità. Come potete pensare che gente che scambiava Seedorf con Coc… -