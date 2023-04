La storia del gin, le sue caratteristiche e la sua fama mondiale (Di lunedì 17 aprile 2023) Il gin nasce per addolcire l’amarissima medicina che serviva per contrastare la malaria ai tempi del colonialismo sulle coste africane. Pare che lo stesso Churchill affermò che il gin abbia salvato più vite di quanto abbiano fatto i medici dell’Impero Britannico. È evidente quindi, quanto la storia del gin sia lunga e di come questo drink abbia attraversato il tempo senza mai passare di moda. Molti si limitano alla consumazione del gin tonic, ma in pochi sanno cosa c’è davvero dietro alla preparazione del gin, le spezie e gli aromi, le cosiddette botaniche, che rendono ogni bottiglia un universo a sé stante, con sapori, odori e finiture unici. Come si produce il gin Il gin è un distillato proveniente dalla fermentazione di cereali o patate ai quali ogni produttore aggiunge spezie, aromi, radici e bacche secondo la propria esperienza, fantasia e piacere, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Il gin nasce per addolcire l’amarissima medicina che serviva per contrastare la malaria ai tempi del colonialismo sulle coste africane. Pare che lo stesso Churchill affermò che il gin abbia salvato più vite di quanto abbiano fatto i medici dell’Impero Britannico. È evidente quindi, quanto ladel gin sia lunga e di come questo drink abbia attraversato il tempo senza mai passare di moda. Molti si limitano alla consumazione del gin tonic, ma in pochi sanno cosa c’è davvero dietro alla preparazione del gin, le spezie e gli aromi, le cosiddette botaniche, che rendono ogni bottiglia un universo a sé stante, con sapori, odori e finiture unici. Come si produce il gin Il gin è un distillato proveniente dalla fermentazione di cereali o patate ai quali ogni produttore aggiunge spezie, aromi, radici e bacche secondo la propria esperienza, fantasia e piacere, per ...

