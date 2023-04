La sofferenza di Giovanni Paolo II per la sorte di Emanuela Orlandi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Papa polacco fece ben otto appelli per il ritorno della ragazza scomparsa nel 1983 e rimase sempre vicino alla famiglia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Papa polacco fece ben otto appelli per il ritorno della ragazza scomparsa nel 1983 e rimase sempre vicino alla famiglia

