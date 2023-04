La Sirenetta infrangerà un record per i remake live-action Disney

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sembra che ilde Lastia già iniziando a infrangereancor prima di arrivare nelle sale... Ma di che si tratta in questo caso? Manca poco, ormai, all'approdo de Lanelle sale, ma il film con Halle Bailey fa già segnare unper idei classici. Quale? Riguarda il minutaggio. Come riporta Movieweb, infatti, AMC Theatres avrebbe reso noto che la pellicola diretta da Rob Marshall durerà 135 minuti, ovvero 2 ore e 15 minuti. La durata de La, oltre a superare di quasi un'ora quella del classico animato dell'89, lo renderà anche ilpiù ...

La Sirenetta, Halle Bailey: "La mia Ariel è diversa, non lascia l'oceano per un ragazzo" Sarà interessante vedere dunque cos'è che questa nuova versione andrà ad aggiungere al classico animato, oltre ...