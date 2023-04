La sfida del grano a buon mercato che inquieta Kiev. L’Ue corre ai ripari per sedare la rivolta degli agricoltori di Polonia, Slovacchia e Ungheria (Di lunedì 17 aprile 2023) Da oltre un anno, il sostegno delL’Ue alla causa ucraina è, come dicono gli americani, rock-solid. Al netto di nicchie russofile e iniziative più o meno sgangherate di disinformazione, il progetto di Vladimir Putin di spaventare gli europei per allontanarli da Kiev – magari con la “vecchia” arma del gas – è sin qui miseramente fallito. E non c’è luogo in cui il sostegno al Paese di Zelensky sia robusto come negli altri Paesi della fu orbita sovietica, a partire dalla Polonia. Da qui, non a caso, sono passati tutti i leader occidentali che hanno voluto far visita nell’ultimo anno a Kiev, e qui e solo qui si è fermato Joe Biden nel suo viaggio europeo a un anno dallo scoppio della guerra per rilanciare l’unità della Nato. Di tutto avrebbe ora bisogno, la sempre fragile Ucraina di Zelensky, tranne che di vedere ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Da oltre un anno, il sostegno delalla causa ucraina è, come dicono gli americani, rock-solid. Al netto di nicchie russofile e iniziative più o meno sgangherate di disinformazione, il progetto di Vladimir Putin di spaventare gli europei per allontanarli da– magari con la “vecchia” arma del gas – è sin qui miseramente fallito. E non c’è luogo in cui il sostegno al Paese di Zelensky sia robusto come negli altri Paesi della fu orbita sovietica, a partire dalla. Da qui, non a caso, sono passati tutti i leader occidentali che hanno voluto far visita nell’ultimo anno a, e qui e solo qui si è fermato Joe Biden nel suo viaggio europeo a un anno dallo scoppio della guerra per rilanciare l’unità della Nato. Di tutto avrebbe ora bisogno, la sempre fragile Ucraina di Zelensky, tranne che di vedere ...

