La Salernitana Femminile torna al successo | granata sette bellezze a Teano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel pomeriggio di oggi, calcio d’inizio alle ore 18:00, è andata in scena la nona gara del girone di ritorno per la1970 impegnata in trasferta con il Sidicina Cremisi. La sfida del turno numero 24 del girone C di Serie A2 vede le ragazze di mister Lanteri vincere, in maniera convincente, per 1-7. Il match con le casertane si chiude con il quintetto di capitan Lisanti che sale cosi a 18 punti in classifica, ad un passo dalla matematica salvezza che darebbe l’accesso per il decimo anno di fila alla Serie A2 nazionale. Sidicina Cremisi -1970: la gara La partita vede partire forte lache al 4? passa in vantaggio con Lisanti che, con un tiro dalla distanza, sfrutta al meglio una rimessa laterale. Le ospiti si rivedono, al ...