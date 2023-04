Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Il colore simbolo dell’omosessualità femminile lo si deve a lei, Renée Vivien, la “Saffo della Belle Époque” raccontata in… - ilfoglio_it : Il colore simbolo dell’omosessualità femminile lo si deve a lei, Renée Vivien, la “Saffo della Belle Époque” raccon… - GaetanoLicata9 : Saffo, Ode della Gelosia (31) - mariellagiammar : RT @ilfoglio_it: Il colore simbolo dell’omosessualità femminile lo si deve a lei, Renée Vivien, la “Saffo della Belle Époque” raccontata in… - DomenicoMazzil5 : RT @ilfoglio_it: Il colore simbolo dell’omosessualità femminile lo si deve a lei, Renée Vivien, la “Saffo della Belle Époque” raccontata in… -

Mi piace sottolineare la collaborazione con gli Istituti Superiori "" e "Moretti" e, in particolare,Terza C "Scienze Applicate" del "" che, grazie all'impegnoProfessoressa ...L'amore, secondo l'attenta lettura che fa Carson degli antichi, daa Platone, e dei moderni, da Dante fino a Montaigne, è ciò che fa scoprire il sentimento dell'assenza emancanza ed è ...( Charles Bukowski ) - Di tutte le stelle tu sei la più bella, stellasera. () - Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via. ( Kobe Yamada ) - Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta ...

La “Saffo della Belle Époque” e l'urlo delle viole Il Foglio

Il colore simbolo dell’omosessualità femminile lo si deve a lei, Renée Vivien. Una nuova biografia sulla poetessa, scrittrice, traduttrice a cura di Teresa Campi ...«Non era facile da realizzare una trasposizione per il teatro di quello che ho scritto, ma ho trovato delle persone appassionate che sono riuscite a farlo. Ivana Ferri è una ...