Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : La Russa: 'A Fiuggi riconoscemmo il valore della Resistenza' #Resistenza #17aprile -

...diquando con Pinuccio Tatarella riconoscemmo chiaramente il valore assoluto della Resistenza nel ridare all'Italia libertà e democrazia". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La,......, quando con Pinuccio Tatarella riconoscemmo chiaramente il valore assoluto della Resistenza nel ridare all'Italia libertà e democrazia". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, ...... come ben ci dimostra il nostro presidente del Senato Ignazio La, sarà la prima con un ... dalla loro storia e dai loro fallimenti Gianfranco Fini aci ha provato ma non ci è riuscito. Lo ...

La Russa, a Fiuggi riconoscemmo il valore della Resistenza - Politica Agenzia ANSA

of which La Russa is also a founding member. "To those who say that the right wing still has to reckon with the past, I say read (veteran centrist politician) Pier Ferdinando Casini's book, which ...che riprende alcune delle tesi di Fiuggi quando con Pinuccio Tatarella riconoscemmo chiaramente il valore assoluto della Resistenza nel ridare all'Italia libertà e democrazia". Lo ha detto il ...