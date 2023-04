La Roma pensa a Firmino ma solo in caso addio di… Abraham (Di lunedì 17 aprile 2023) Il brasiliano potrebbe arrivare solo nel caso Abraham decida di lasciare la Roma. Giallorossi già a lavoro per la prossima stagione Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Il brasiliano potrebbe arrivareneldecida di lasciare la. Giallorossi già a lavoro per la prossima stagione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Iniziativa elettorale a Campi Bisenzio, Firenze. Elly Schlein, cosa pensa del termovalorizzatore di Roma? «Siamo in… - PaoloMRCorti : RT @ardigiorgio: Elly schlein, Una vera leader, con forti convinzioni, in grado di dare L’ indirizzo al partito. Le chiedono cosa pensa del… - RayBoss22 : ?@Sophie_codegoni? #basciagoni Sophie perché rimani con un uomo come Alessandro , ti sfrutterà sempre a lui intere… - quandalar : RT @ardigiorgio: Elly schlein, Una vera leader, con forti convinzioni, in grado di dare L’ indirizzo al partito. Le chiedono cosa pensa del… - giacrival : RT @ardigiorgio: Elly schlein, Una vera leader, con forti convinzioni, in grado di dare L’ indirizzo al partito. Le chiedono cosa pensa del… -