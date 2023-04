La ricerca del vero amore film Tv8: trama e cast di Love in Full Swing (Di lunedì 17 aprile 2023) La ricerca del vero amore film Tv8 Oggi su Tv8 va in onda La ricerca del vero amore film 2021 diretto da Heather Hawthorn Doyle, conosciuto con il titolo Love in Full Swing. La protagonista è Becks, giornalista esperta nelle questioni di cuore, che cercherà di aiutare l’amico Casey a trovare l’anima gemella. Come andrà a finire? A seguire, il cast e la trama del film La ricerca del vero amore La ricerca del vero amore trama del film Becks è una giornalista di storie romantiche e proprio per questo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 17 aprile 2023) LadelTv8 Oggi su Tv8 va in onda Ladel2021 diretto da Heather Hawthorn Doyle, conosciuto con il titoloin. La protagonista è Becks, giornalista esperta nelle questioni di cuore, che cercherà di aiutare l’amico Casey a trovare l’anima gemella. Come andrà a finire? A seguire, ile ladelLadelLadeldelBecks è una giornalista di storie romantiche e proprio per questo ...

