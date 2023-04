La principessa, moglie dell'erede al trono, è arrivata in tacco 12 (Di lunedì 17 aprile 2023) Mary di Danimarca, 51 anni, australiana d’origine, moglie dell’erede al trono Frederik, ha aperto la Milano Design Week. La principessa è atterrata lunedì nel capoluogo lombardo per inaugurare l’installazione This is Denmark. A Design Playlist organizzata dalla Reale Ambasciata di Danimarca in Italia e curata da Elena Cattaneo e Laura Traldi negli spazi di Alcova in viale Molise 62 a Milano. L’arrivo tra i flash dei fotografi e una giornata di sole cocente. Ad attenderla il sindaco di Milano, Beppe Sala. Ad aspettarla c’eravamo anche noi di iO Donna. Leggi anche › Il royal look del giorno. Mary di Danimarca in shorts e camicia bianca in Australia › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Mary di Danimarca, 51 anni, australiana d’origine,alFrederik, ha aperto la Milano Design Week. Laè atterrata lunedì nel capoluogo lombardo per inaugurare l’installazione This is Denmark. A Design Playlist organizzata dalla Reale Ambasciata di Danimarca in Italia e curata da Elena Cattaneo e Laura Traldi negli spazi di Alcova in viale Molise 62 a Milano. L’arrivo tra i flash dei fotografi e una giornata di sole cocente. Ad attenderla il sindaco di Milano, Beppe Sala. Ad aspettarla c’eravamo anche noi di iO Donna. Leggi anche › Il royal look del giorno. Mary di Danimarca in shorts e camicia bianca in Australia › ...

