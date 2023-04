La Prima Estate 2023, nel cast anche Dardust, BigMama, Nation of Language, Elasi ed ELE A (Di lunedì 17 aprile 2023) Al già ricco cast della seconda edizione de La Prima Estate si aggiungono Dardust, BigMama, Nation of Language, Elasi ed ELE A È un primo assaggio dell’Estate, da assaporare tra sabbia dorata e tramonti che infiammano il Tirreno. La Prima Estate firma la sua seconda edizione e torna negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) al Lido di Camaiore (Lucca) in uno dei luoghi che hanno fatto la storia del turismo italiano, quella Versilia così amata da artisti e intellettuali che hanno reso iconiche le sue spiagge. Sei giorni e 24 artisti – l’ultimo dei quali verrà annunciato a sorpresa nei prossimi giorni – per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Più che un ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Al già riccodella seconda edizione de Lasi aggiungonoofed ELE A È un primo assaggio dell’, da assaporare tra sabbia dorata e tramonti che infiammano il Tirreno. Lafirma la sua seconda edizione e torna negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) al Lido di Camaiore (Lucca) in uno dei luoghi che hanno fatto la storia del turismo italiano, quella Versilia così amata da artisti e intellettuali che hanno reso iconiche le sue spiagge. Sei giorni e 24 artisti – l’ultimo dei quali verrà annunciato a sorpresa nei prossimi giorni – per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Più che un ...

