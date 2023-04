La Polizia mette in guardia: “Attenzione al volantino truffa affisso sulle case” (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma – “Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia di Stato circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini, intestato al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nello stesso si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza. È evidentemente una truffa da non assecondare”. E’ quanto si legge sul portale della Polizia di Stato, che mette in guardia dal volantino: “L’avviso esordisce richiamando un inverosimile obbligo, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma – “Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alladi Stato circa unfacciate di alcune abitazioni e condomini, intestato al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nello stesso si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza. È evidentemente unada non assecondare”. E’ quanto si legge sul portale delladi Stato, cheindal: “L’avviso esordisce richiamando un inverosimile obbligo, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di ...

