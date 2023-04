La polemica su Pietro Orlandi è insopportabile: evidentemente il Vaticano teme una gola profonda (Di lunedì 17 aprile 2023) Davvero insopportabile la bufera contro Pietro Orlandi e l’avvocata Laura Sgrò. Dopo quarant’anni di battaglie sarà concesso a quest’uomo di uscire dalla stretta osservanza del politicamente corretto? L’informazione ha bollato Pietro come irresponsabile: “ma come ha osato!!”, “dopo tanto equilibrio eccolo lì perdere le staffe!!”, urlano i benpensanti. Ma provate voi a chiedere verità e giustizia per quasi mezzo secolo senza ottenere una parola da quel potere che ha conservato i segreti della scomparsa di sua sorella Emanuela. Tutto è accaduto in una manciata di secondi: la scorsa settimana, dopo otto ore trascorse con il promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi, Pietro Orlandi, insieme alla avvocata Sgrò, partecipa al programma Di Martedì di Giovanni Floris ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Davverola bufera controe l’avvocata Laura Sgrò. Dopo quarant’anni di battaglie sarà concesso a quest’uomo di uscire dalla stretta osservanza del politicamente corretto? L’informazione ha bollatocome irresponsabile: “ma come ha osato!!”, “dopo tanto equilibrio eccolo lì perdere le staffe!!”, urlano i benpensanti. Ma provate voi a chiedere verità e giustizia per quasi mezzo secolo senza ottenere una parola da quel potere che ha conservato i segreti della scomparsa di sua sorella Emanuela. Tutto è accaduto in una manciata di secondi: la scorsa settimana, dopo otto ore trascorse con il promotore di giustizia delAlessandro Diddi,, insieme alla avvocata Sgrò, partecipa al programma Di Martedì di Giovanni Floris ...

