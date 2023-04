La pace tra De Laurentiis e gli ultras è la tipica sceneggiata napoletana Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il riavvicinamento tra il presidente del Napoli, Aurelio De, e glidelle curve del Maradona è definito, da Il, una “”. Di più: un’attrazionedell’italian style made in Napoli. Qualcosa per cui ha spinto l’allenatore Luciano Spalletti per fare in modo che tutti potessero godersi la festa per lo scudetto, per non rovinare la bellezza della stagione. E così si sono ricomposti i dissidi tra Dee i tifosi, dopo il tutti contro tutti delle scorse settimane. Ora si può andare tutti insieme appassionatamente nella stessa direzione, ovvero quella dello scudetto. Il quotidiano elogia l’allenatore del Napoli per aver capito che era necessario ricomporre la frattura. Scrive: bravo Spalletti a mettere tutti in allarme. A scriverlo è Riccardo ...