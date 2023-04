La nuova strigliata a Meloni sul Mes

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) “Convincere”, e non “attendere”. E’ forse solo un indizio: ma è il segno, evidentemente, di una pazienza che va esaurendosi, di un’insofferenza che cresce. L’insofferenza, cioè, del presidente del Mes, Pierre Gramegna, di fronte alla cocciuta riluttanza del governonel ratificare il nuovo trattato del Fondo salva stati. Per cui, se finora Gramegna, e insieme a lui il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, pur non nascondendo un certo fastidio, erano sempre stati molto attenti nel rimettersi al volere di deputati e senatori italiani, stavolta il messaggio arriva più chiaro. “Continuo a dire ai membri del governo italiano che spetta a loro, ovviamente, convincere il loro Parlamento”, spiega Gramegna. “Si tratta di un paese sovrano, ma sfortunamente se l’Italia non ratifica, blocca tutti gli altri 19 paesi del Mes. Per cui io confido e mi aspetto che l’Italia ...