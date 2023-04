La nuova stagione di The Ferragnez porrà fine ai bombardamenti su Sanremo?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un hype iniziato proprio sul palco dell’Ariston, quando tutti abbiamo visto Fedez raggiungere la moglie co-conduttrice dopo il siparietto con Rosa Chemical: ora ladi Theha una data e per molti utenti social “è ora di finiamola”, per dirla come un giornalista. Complice un certo accanimento dei media, per un discreto periodo l’inesistente crisi coniugale tra Federico Lucia e Chiara Ferragni ha tenuto il banco con indiscrezioni quasi sempre infondate, alimentate dall’improvviso silenzio di Fedez nell’immediato post-Festival. È poi venuto fuori che l’intero siparietto sanremese della coppia di influencer avrebbe fatto parte di un non meglio precisato copione per The, un dettaglio giustificato da una pulce nell’orecchio messa da Fedez ai suoi fan: “Lo sapremo dopo ...