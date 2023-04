La nuova sfida normativa sull’orientamento scolastico (Di lunedì 17 aprile 2023) Nell’intero arco della vita ogni individuo si trova di fronte a delle scelte personali e professionali che si trovano inevitabilmente in stretta connessione. A questo scopo la scuola è chiamata ad orientare gli studenti attraverso attività di supporto nei momenti di maggiore indecisione, ancor più se le scelte da compiere sono decisive per il futuro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Nell’intero arco della vita ogni individuo si trova di fronte a delle scelte personali e professionali che si trovano inevitabilmente in stretta connessione. A questo scopo la scuola è chiamata ad orientare gli studenti attraverso attività di supporto nei momenti di maggiore indecisione, ancor più se le scelte da compiere sono decisive per il futuro. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheoHernandez : Pronto per questa nuova sfida ???? @acmilan ??? #BolognaMilan #TH1??9?? #SempreMilan - CagliariCalcio : Ciao Nonna Gina, dopo averti visto festeggiare i 94 anni allo stadio, omaggiarti della nostra maglia era il minimo!… - a_aziz8_c : RT @TheoHernandez: Pronto per questa nuova sfida ???? @acmilan ??? #BolognaMilan #TH1??9?? #SempreMilan - Travagliato : RT @ComunistaRosso: — i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un «uomo… - 8jq3_ : RT @TheoHernandez: Pronto per questa nuova sfida ???? @acmilan ??? #BolognaMilan #TH1??9?? #SempreMilan -