"La nostra proposta": Conte in difesa del salario minimo (Di lunedì 17 aprile 2023) La nostra proposta di salario minimo legale "è una battaglia che non toglierà nulla alle rappresentanze sindacali, a partire dalla vostra e dalle altre", del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando dei salari bassi a un evento di Usb. E ancora sui bassi salari: "È una vergogna per il Paese a cui dobbiamo assolutamente porre un rimedio".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladilegale "è una battaglia che non toglierà nulla alle rappresentanze sindacali, a partire dalla vostra e dalle altre", del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, parlando dei salari bassi a un evento di Usb. E ancora sui bassi salari: "È una vergogna per il Paese a cui dobbiamo assolutamente porre un rimedio".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

