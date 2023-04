La MIUI 14 arriva finalmente anche in Europa

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Dopo aver svolto il porting della14 Beta, èto il turno dell’aggiornamento Stabile, quello che in molti aspettavano per poter aggiornare il proprio smartphone. Sono sempre di più i metodi per avere la14 a bordo del proprio smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, e uno di questi è legato al lavoro del team Xiaomi.eu. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Xiaomi:la14 stabileinPer molti questo aggiornamento tarderà adre rispetto alla controparte cinese, perciò avere una ROM da installare conun mese d’anticipo potrebbe rivelarsi un vantaggio non di poco conto. Vi ricordo che le ROM Xiaomi.eu nascono per prendere le ROM cinesi di Xiaomi e crearne una versione per noi ...