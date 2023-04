La manovra folle del ciclista in gita provoca un incidente disastroso in gara. Il video choc (Di lunedì 17 aprile 2023) Incredibile incidente al nono Memorial Virginio Naibo organizzato dal Gruppo ciclistico amatoriale Meschio, che si è disputato domenica 16 aprile a Caneva ( Pordenone ). Proprio a pochi chilometri dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) Incredibileal nono Memorial Virginio Naibo organizzato dal Gruppo ciclistico amatoriale Meschio, che si è disputato domenica 16 aprile a Caneva ( Pordenone ). Proprio a pochi chilometri dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Pordenone La manovra folle del ciclista in gita provoca un incidente disastroso in gara. Il video choc - DebiruS : Era un coglione che si era sentito leso nella sua maestà perché con la mia manovra non gli avevo permesso di sorpas… - anna_giu1 : RT @OmegaIndi: @fattoquotidiano Fammi capire. Gli Usa e la Corra fanno esercitazioni sui confini di quel folle di Kim. Ora stanno organizza… - OmegaIndi : @fattoquotidiano Fammi capire. Gli Usa e la Corra fanno esercitazioni sui confini di quel folle di Kim. Ora stanno… -