?La lunga mano della Russia nell'oro del Sudan (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si sono fermati durante la notte scorsa gli scontri armati tra l'esercito e i paramilitari in Sudan. Fino a questa mattina secondo il sindacato dei medici le vittime sono quasi 100: «Il bilancio delle vittime tra i civili negli scontri da quando sono scoppiati sabato scorso ha raggiunto le 97 persone e numerosi feriti». Si tratta però di numeri parziali: «Questo numero non comprende tutti i morti, poiché molte persone non hanno potuto raggiungere l'ospedale a causa delle difficoltà di spostamento». Mentre scriviamo gli inviti al cessate il fuoco si susseguono numerosi, arrivati da diverse organizzazioni e Paesi di tutto il mondo, ma per il momento gli scontri proseguono. Allo stato attuale non è chiaro chi abbia avuto la meglio tra il generale Abdel-Fattah Burhan, comandante delle Forze armate e legato a Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto, e il generale ...

