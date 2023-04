La Lega non sarà isolata in Europa e Id lavorerà con Ecr e Ppe. Parla Zanni (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il nostro sogno sarebbe una coalizione europea che comprendesse Ppe, Ecr e Id. Ma ci vorrà ancora tempo per realizzarla”. Il presidente del gruppo Identità e Democrazia, l’Europarlamentare della Lega Marco Zanni dà rassicurazioni sul posizionamento del partito in Ue in vista delle elezioni 2024: “Il Carroccio non sarà isolato e darà il suo appoggio alle iniziative di Ppe ed Ecr”. Zanni, il segretario Matteo Salvini ha convocato un congresso federale il 2 maggio per discutere il posizionamento della Lega in Europa. Che tipo di esito prevede? Il punto di partenza sarà il nostro Legame con Id. Ma, al di là di questo, noi lavoriamo per avere in Europa un centrodestra unito che possa essere determinante per i nuovi assetti ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il nostro sogno sarebbe una coalizione europea che comprendesse Ppe, Ecr e Id. Ma ci vorrà ancora tempo per realizzarla”. Il presidente del gruppo Identità e Democrazia, l’rlamentare dellaMarcodà rassicurazioni sul posizionamento del partito in Ue in vista delle elezioni 2024: “Il Carroccio nonisolato e darà il suo appoggio alle iniziative di Ppe ed Ecr”., il segretario Matteo Salvini ha convocato un congresso federale il 2 maggio per discutere il posizionamento dellain. Che tipo di esito prevede? Il punto di partenzail nostrome con Id. Ma, al di là di questo, noi lavoriamo per avere inun centrodestra unito che possa essere determinante per i nuovi assetti ...

