La guida per uomini alla depilazione laser (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si sentiva certo il bisogno di un sistema di depilazione laser per gli uomini: avere peli sul corpo, per chi li apprezza, è soprattutto una benedizione. Perché sono sexy e ti donano un tocco di mascolinità. A qualcuno, però, possono dare fastidio visto che aumentano la sudorazione e hanno bisogno di cure. Se decidi di amare la tua peluria naturale, tutta o solo in parte, sarà fantastico. Se invece vuoi eliminarla, dovrai farlo regolarmente con la certezza di incappare in irritazioni da rasoio, sfoghi dopo la cera, peli incarniti qui e là. Oppure, puoi scegliere di depilarti in modo permanente con uno o due zap: ecco che il laser è la scelta migliore.La depilazione laser è molto più semplice di quanto immagini; quindi, rilassati e togliti dalla testa le fantasie ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si sentiva certo il bisogno di un sistema diper gli: avere peli sul corpo, per chi li apprezza, è soprattutto una benedizione. Perché sono sexy e ti donano un tocco di mascolinità. A qualcuno, però, possono dare fastidio visto che aumentano la sudorazione e hanno bisogno di cure. Se decidi di amare la tua peluria naturale, tutta o solo in parte, sarà fantastico. Se invece vuoi eliminarla, dovrai farlo regolarmente con la certezza di incappare in irritazioni da rasoio, sfoghi dopo la cera, peli incarniti qui e là. Oppure, puoi scegliere di depilarti in modo permanente con uno o due zap: ecco che ilè la scelta migliore.Laè molto più semplice di quanto immagini; quindi, rilassati e togliti dtesta le fantasie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Sono certa che avrai al tuo fianco una mamma e un papà al 100% che ti ameranno moltissimo.Purtroppo la vita a volt… - goggiasofia : Come ogni buona donna alla guida che si rispetti, il cambio gomme è richiesto non tanto per l’avanzare della bella… - fattoquotidiano : Un migliaio di migranti soccorsi in Sicilia. Nominato il commissario per l’emergenza, non vale per le Regioni a gui… - abussola57 : RT @pbecchi: La Russia si è alleata con la Cina, a questa alleanza si sono aggiunti Arabia Saudita, Iran, India, Brasile e la lista è desti… - maresca_franco : SUOR MICAELA MONETTI NUOVA PRESIDENTE DELL'USMI Alla guida dell'Unione delle Superiore maggiori d'Italia, per i pro… -