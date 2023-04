La guerra civile in Sudan è una seria minaccia per l’Europa (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Il Sudan è sprofondato, di nuovo, nella guerra civile. E una guerra civile in una nazione africana, esattamente come un colpo di Stato, viene considerato una triste consuetudine. Comprensibile ma sin troppo semplicistica reazione dei più, perché in realtà dovrebbe più che altro calamitare attenzioni diplomatiche. Quanto sta accadendo in Sudan dovrebbe infatti allarmare l’Europa, anche solo considerando la possibile escalation di flussi migratori. guerra civile in Sudan, gli eserciti in campo A scontrarsi sono due contingenti armati. Da una parte ci sono le truppe lealiste fedeli al presidente Abdel-Fattah al-Burhan, dall’altra i seguaci del vicepresidente filorusso Mohamed Hamdan Dagalo. Una rivalità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Ilè sprofondato, di nuovo, nella. E unain una nazione africana, esattamente come un colpo di Stato, viene considerato una triste consuetudine. Comprensibile ma sin troppo semplicistica reazione dei più, perché in realtà dovrebbe più che altro calamitare attenzioni diplomatiche. Quanto sta accadendo indovrebbe infatti allarmare, anche solo considerando la possibile escalation di flussi migratori.in, gli eserciti in campo A scontrarsi sono due contingenti armati. Da una parte ci sono le truppe lealiste fedeli al presidente Abdel-Fattah al-Burhan, dall’altra i seguaci del vicepresidente filorusso Mohamed Hamdan Dagalo. Una rivalità ...

