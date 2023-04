La Guardia di Finanza scopre e sequestra 2 tonnellate di cocaina «galleggiante» | video (Di lunedì 17 aprile 2023) Due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sequestrate dalla Guardia di Finanza. A recuperarla in mare, al largo della costa orientale della Sicilia, sono stati militari del comando provinciale di Catania e gruppo aeronavale di Messina. La droga era imballata, per evitare infiltrazioni d'acqua e l'inabissamento, in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti. Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Duedi, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro,te dalladi. A recuperarla in mare, al largo della costa orientale della Sicilia, sono stati militari del comando provinciale di Catania e gruppo aeronavale di Messina. La droga era imballata, per evitare infiltrazioni d'acqua e l'inabissamento, in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti.

