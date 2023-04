La Guardia di Finanza ha sequestrato due tonnellate di cocaina nascoste con delle reti in mare (Di lunedì 17 aprile 2023) La Guardia di Finanza ha sequestrato due tonnellate di cocaina dal valore di 400 milioni di euro, imballate in 1600 panetti galleggianti al largo della costa orientale della Sicilia. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti mai recuperati in Italia per le sostanze stupefacenti. I militari del comando provinciale di Catania e del gruppo aeronavale di Palermo hanno trovato una rete galleggiante di circa settanta contenitori con un dispositivo luminoso. Probabilmente il carico è stato buttato nella notte in mare da una nave cargo per evitare i controlli nel porto. Il segnale luminoso avrebbe dovuto poi segnalare ai trafficanti di stupefacenti dove si trovavano i 1600 panetti di cocaina. Il gruppo di Esplorazione aeromarittima di Pratica di mare e la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladihaduedidal valore di 400 milioni di euro, imballate in 1600 panetti galleggianti al largo della costa orientale della Sicilia. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti mai recuperati in Italia per le sostanze stupefacenti. I militari del comando provinciale di Catania e del gruppo aeronavale di Palermo hanno trovato una rete galleggiante di circa settanta contenitori con un dispositivo luminoso. Probabilmente il carico è stato buttato nella notte inda una nave cargo per evitare i controlli nel porto. Il segnale luminoso avrebbe dovuto poi segnalare ai trafficanti di stupefacenti dove si trovavano i 1600 panetti di. Il gruppo di Esplorazione aeromarittima di Pratica die la ...

