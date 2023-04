La gioia di Giancarlo Magalli dopo il tumore | «È fatta! Sono guarito»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 aprile 2023) «La guarigione ormai è andata, è». Festeggia cosìospite di Da noi a ruota libera su Rai1il linfoma che lo ha colpito e che lo ha portato lontano dal piccolo schermo per diversi tempo. Il conduttore ha parlato della sua esperienza personale ma anche della sua lunga carriera e delle prospettive di lavoro che ora il suo ritrovato stato di salute potrà consentirgli: «La guarigione la diamo per certa», ha detto alla conduttrice Francesca Fialdini. «E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo Lazzaro, vediamo», ha scherzato il presentatore. A metà gennaioaveva raccontato per la prima volta in un’intervista rilasciata a Verissimo su Canale 5 di aver avuto unalla milza. «Mi hanno spiegato che la terapia si fa in qualche mese. Si fa ...