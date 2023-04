La Gevi Napoli Basket cede all’Umana Reyer Venezia per 93 a 91 (Di lunedì 17 aprile 2023) Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede all’ Umana Reyer Venezia per 93 a 91 , nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Riporta il sito ufficiale del Basket Napoli che gli azzurri riescono a pareggiare con la tripla di Zerini a 1.8 dalla fine ma Watt, sulla sirena, decide la partita. Coach Pancotto , schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams, Spahija risponde con Granger, Parks, Bramos, Willis, Watt. Subito storie tese ad inizio partita. Viene espulso Willis dopo aver colpito Wimbush. Williams e Watt si fanno sentire sotto i tabelloni, Howard porta avanti gli azzurri, Parks risponde con 4 punti consecutivi per il 10-13 Reyer, la tripla di Bramos costringe ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Sconfitta per lacheall’ Umanaper 93 a 91 , nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Riporta il sito ufficiale delche gli azzurri riescono a pareggiare con la tripla di Zerini a 1.8 dalla fine ma Watt, sulla sirena, decide la partita. Coach Pancotto , schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams, Spahija risponde con Granger, Parks, Bramos, Willis, Watt. Subito storie tese ad inizio partita. Viene espulso Willis dopo aver colpito Wimbush. Williams e Watt si fanno sentire sotto i tabelloni, Howard porta avanti gli azzurri, Parks risponde con 4 punti consecutivi per il 10-13, la tripla di Bramos costringe ...

