La Gdf sequestra due tonnellate di cocaina che si trovavano in mare sulla costa orientale della Sicilia (Di lunedì 17 aprile 2023) La Guardia di Finanza ha sequestrato due tonnellate di cocaina al largo della costa orientale della Sicilia. La droga aveva un valore di mercato di oltre 400 milioni di euro. Ad agire i militari del comando provinciale di Catania e il gruppo aeronavale di Messina. La droga giaceva imballata in 70 colli galleggianti con un dispositivo luminoso di segnalazione. Erano tenuti assieme da reti. L'imballaggio serviva ad evitare infiltrazioni d'acqua e inabissamenti. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un carico lasciato in mare da navi cargo. Doveva essere recuperato e trasportato sulla terraferma. La droga era composta da 1.600 panetti per un peso lordo complessivo di 2 mila chilogrammi.

